«البنتاغون» : لا يوجد جدول زمني لسحب قواتنا القتالية من العراق

2021/04/08 | 13:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جون كيربي، المتحدث باسم وزارة

الدفاع الأمريكية، إنه ليس هناك أي

تفاهم مع بغداد حول الجدول الزمني

المتعلق بعملية سحب «القوات القتالية»

لبلاده من العراق.

جاءت هذه التصريحات رغم أن بياناً

مشتركاً م

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