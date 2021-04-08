اقليم كوردستان.. حظر التجوال الجزئي يدخل حيز التنفيذ

2021/04/08 | 13:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، ان قرار حظر التجوال الجزئي سيدخل حيز التنفيذ، الليلة، داعية المواطنين الى المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا.

وقال ريبر احمد وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: انه وبسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية ضد كورونا، تزايدت اعداد الاصابات بالفايروس، مؤكدا اتخاذ تدابير اكثر تشددا لضمان سلامة المواطنين.

واضاف: ان الاولوية لدى حكومة اقليم كوردستان حماية صحة المواطنين، مشيرا الى ان قرار حظر التجوال الجزئي سيدخل الليلة حيز التنفيذ.

واكد ان اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا ستجتمع قبل حلول شهر رمضان، لاتخاذ تدابير جديدة.

وكانت وزارة الداخلية قد اصدرت، الاربعاء، بيانا، حول حظر التجوال الجزئي الذي يشمل منع تجوال المركبات والأشخاص في جميع محافظات الإقليم من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم غد الخميس الثامن من نيسان لغاية الثاني عشر منه.

وأوضح البيان، أن القرار اتخذ بناءً على مقترح من وزارة الصحة وبسبب تصاعد معدلات الاصابة بفيروس كورونا وكثرة الضحايا، ومن اجل حماية الأمن الصحي لاقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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