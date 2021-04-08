قوباد طالباني: الاستاذ ابراهيم احمد كان بمثابة اب لي

2021/04/08 | 13:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردسان يوم الخميس، الذكرى الـ 21 لرحيل المناضل والمفكر والسياسي الكبير الاستاذ ابراهيم احمد.

ونشر قوباد طالباني عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وتابعه PUKmedia: " علمني ان اكون صادقا مع نفسي وضميري، وانتقد نفسي قبل الآخرين، رحب الصدر امام نقد الناس، علمني ان لا اكذب مع نفسي".

واضاف: " تعلمت منه، ان البساطة ترفع، ليس مهما مكانك في مجلس.



في الامام او في الخلف.



مكان جلستك لن يكبرك ان كنت صغيرا ولن يصغرك ان كنت كبيرا".



" تعلمت منه ان لا اكلف شخص بعمل استطيع القيام به.



علمني، ان لا احيد ابدا، مبادئي القيم ومعتقداتي، حتى لو تسببت بالحاق الضرر بي".

PUKmedia ترجمة

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