العراق وإيران يتبادلان رفات 68 جندياً

2021/04/08 | 13:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، بأن العراق وإيران تبادلا رسمياً رفات 68 جندياً فُقدوا خلال النزاع المسلح الدولي بين عامي 1980-1988.

وبحسب اللجنة، فقد تمت إعادة “رفات 5 عراقيين و 63 إيرانياً إلى بلادهم عند منفذ الشلامجة الحدودي قرب مدينة البصرة جنوب العراق، ووقع ممثلو السلطات العراقية والإيرانية وكذلك اللجنة الدولية على شهادة تسليم”.

وأضافت اللجنة، “لقد مرّ أكثر من 30 عاماً على انتهاء النزاع وما زالت آلاف العائلات من الجانبين تجهل مصير أحبائها، ستواصل اللجنة الدولية دعم البلدين في تقديم إجابات لأسر أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين”.

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