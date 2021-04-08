داخلية كردستان تأسف لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

2021/04/08 | 13:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعرب وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس، عن أسفه لعدم الاستجابة الكافية بالالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم “اضطرت” لفرض الحظر الجزئي حفاظاً على صحة المواطنين.وقال أحمد في تصريح صحفي، إنه “للأسف لم نجد الاستجابة الكافية لالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية خصوصا فيما يتعلق بارتداء الكمامات، كما […]

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