2021/04/08 | 13:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يعتقل تجار مخدرات بحوزتهم 7500 حبة في بابل

أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، اعتقال اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما اكثر (7500 حبة مخدرة) في محافظة بابل.

وقال الجهاز في بيان، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية، وتكثيف الجهد الميداني، استطاعت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل من إلقاء القبض وفق أوامر قضائية على اثنين من تجار المواد المخدرة وبحوزتهما نحو (7500 حبة مخدرة)، مع أدوات تعاطي خاصة بمادة الكريستال".

وأضاف البيان، أن "المتهمين جرى تدوين أقوالهما أصوليا بعدما اعترفا بتجارة وتعاطي المواد المخدرة، وتمت إحالتهما مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما".

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