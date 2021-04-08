رئيس الجمهورية يصادق على الموازنة رسميا

2021/04/08 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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خلال مصادقته على الموازنة..



رئيس الجمهورية: ضرورة تطبيق بنودها بما يحقق مصالح المواطنين ودعم الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد

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صادقَ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 8 نيسان 2021، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي.

وقال السيد الرئيس، إن المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة.

وأكّد الرئيس صالح، على ضرورة تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم، مشيراً إلى أن إقرار الموازنة خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنين، وتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سد احتياجات المواطنين وإعمار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.

وجاءت مصادقة رئيس الجمهورية بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تَمَّ التصويت عليها في المجلس.

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المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية

الخميس- 8 نيسان- 2021

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