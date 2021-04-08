2021/04/08 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

614 مشاهدة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، القبض على "مجموعة ارهابية" حاولت دخول العراق من الحدود السورية.

قالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (8 نيسان 2021) ان قوة من فوج استخبارات الفرقة 16 في الموصل تمكنت من القاء القبض على مجموعة ارهابية يستقلون عجلة نوع سكانيا قلاب".

واضافت الخلية ان "العجلة كانت قد قامت بعبور الحدود السورية متجهة نحو محافظة الموصل في الجانب الايمن قرب مستشفى الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور مجموعة من "الارهابيين" الى العراق عبر الحدود السورية والقوات الامنية توضح) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور مجموعة من "الارهابيين" الى العراق عبر الحدود السورية والقوات الامنية توضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).