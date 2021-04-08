بارزاني يؤكد حاجة العراق وكردستان إلى دعم الولايات المتحدة وبريطانيا

2021/04/08 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بارزاني

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس (08 نيسان 2021)، أن الإقليم والعراق يحتاجان إلى دعم أمريكا وبريطانيا المجتمع الدولي لمواجهة مخاطر الإرهاب، وكذلك في عملية إعادة النازحين إلى ديارهم.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مشاركته بمؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمناسبة الذكرى الـ 30 على صدور القرار رقم 688 والخاص بإنشاء ملاذ آمن لإقليم كوردستان العراق، واصفاً منطقة حظر دولية في الإقليم بأنها "كانت أفضل قرار يصدر عن المجتمع الدولي" في القرن المنصرم.

وأضاف قائلاً: "نحن بحاجة الى مواصلة الدعم الدولي لنا فمن دونه لن نتمكن من اعادة النازحين الى ديارهم، مشيراً إلى أن "قوات البيشمركة كسرت أسطورة داعش".

وشدد رئيس حكومة الإقليم على إن "الإرهاب ما زال يشكل خطرا على الإقليم والعراق كافة، ونحن بحاجة الى دعم أمريكا وبريطانيا لمواجهته، ودعم التحالف الدولي لكردستان والعراق مهم جدا في هزيمة الإرهاب".

وعن اتفاقية قضاء سنجار التي أُبرمت بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، قال بارزاني، إن "هذه الاتفاقية لم يتم تنفيذها للأسف".

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