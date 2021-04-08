محافظ أربيل: إجراءات الحظر ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثامنة من مساء اليوم

2021/04/08 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، ان قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء اليوم الخميس.

وأوضح خوشناو في مؤتمر صحفي ان غرفة العمليات في المحافظة قررت في اجتماعها الذي عقدته اليوم، تنفيذ قرارات اللجنة العليا اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم، مبينا ان اللجوء الى الإجراءات الجديدة وفرض الحظر الجزئي جاء على خلفية عدم التزام بعض المواطنين بالتدابير الوقائية وبهدف الحد من الارتفاع الأخير في اعداد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا، في حين تعهد المحافظ بتخفيف الإجراءات مع بداية شهر رمضان.

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