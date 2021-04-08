أب يضرم النار في جسد ابنه ويتركه مشتعلا في الجانب الأيمن لمدينة الموصل

2021/04/08 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مدينة الموصل بمحافظة نينوى وقوع جريمة مروعة وبشعة قام خلالها أب بإضرام النار في جسد أبنه.

وأفادت مصادر أمنية بحدوث جريمة بشعة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل حيث قام الاب بأخذ ابنه من منزلهم واصطحابه الى الجسر الخامس وقام بإضرام النار فيه دون ان يعلم الطفل السبب ومن ثم تركه حتى قام المارة في الطريق بإطفائه ونقله الى المستشفى حيث قام الطفل بالحديث عن تفاصيل الجريمة بعد إفاقته.

وأشارت المصادر الى قيام الشرطة المحلية باعتقال الاب وبدء عملية التحقيق في الجريمة التي لا تزال أسبابها مجهولة فيما لفتت مصادر طبية الى ان حالة الطفل صعبة جدا نتيجة الحروق التي تعرض لها.

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