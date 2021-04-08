واشنطن بوست: مسؤولون عراقيون يقولون إن الوجود الأميركي لايزال ضروريا

2021/04/08 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت، مديرة برنامج حوارات المسار الثاني وحل النزاعات في معهد الشرق الأوسط رندا سليم إن البيان المشترك الصادر عن الجانبين العراقي والأميركي بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي قالت إنه وجه رسائل حذرة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن سليم قولها إن البيان يهدف إلى تعزيز موقف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ويتضمن إرسال رسائل إلى الشعب العراقي مفادها أن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق مختلفة، ولا تركز فقط على الأمن.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين أمنيين عراقيين يقولون إن الوجود المحدود لا يزال ضروريًا لمواصلة الضغط ضد بقايا تنظيم داعش في العراق..



مبينة ان الحكومات العراقية المتعاقبة تعرضت لضغوط لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق.

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