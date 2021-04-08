2021/04/08 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني بدأت الآن رحلة بنيامين نتنياهو الشاقة لتشكيل حكومة ائتلافية بقيادته، بعد تكليفه رسمياً بذلك حسب الأصول، يوم الثلاثاء الماضي، من قبل رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي.



وكلف ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة بعد توصية 52 نائب من أعضاء الكنيست الجديد، في المقابل أوصى 45 نائب بتكليف يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقل"، بينما أوصى سبعة نواب فقط بتكليف نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، الأمر الذي رجح كفة نتنياهو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سينجح نتنياهو في الاحتفاظ بالسلطة هذه المرة؟ - سنية الحسيني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سينجح نتنياهو في الاحتفاظ بالسلطة هذه المرة؟ - سنية الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).