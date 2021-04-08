الاحزاب التركمانية في كركوك تقرر دخول الانتخابات بتحالف انتخابي واحد / موسع

2021/04/08 | 14:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ قررت الاحزاب التركمانية في محافظة كركوك الدخول بتحالف انتخابي واحد في عموم المناطق التركمانية بمسمى جبهة تركمان العراق ،واكدت اهمية الحفاظ على المكاسب والمنجزات التي تحققت بتطبيق خطه فرض القانون .جاء ذلك عقب عقد الاحزاب التركمانية اجتماعا موسعا في مقر الجبهة التركمانية العراقية بمدينة كركوك ، جرى فيه بحث مجمل تطورات المشهد السياسي والأمني واستحقاقات المكون التركماني .وقال رئيس الجبهة حسن توران الذي ترأس الاجتماع في مؤتمر صحفي :" تقرر اليوم في الاجتماع التأكيد على الثوابت الوطنية ومنها الحفاظ على وحدة العراق والدفاع عن عراقية كركوك بهويتها التركمانية".واضاف :" ان المجتمعين اجمعوا على الحفاظ على المنجزات التي تحققت بعد عمليات فرض القانون في كركوك عام 2017 وتعزيز الاستقرار الامني ".واكد توران :" ان الاحزاب اجمعت على المشاركة في الانتخابات النيابية بتحالف انتخابي موحد بأسم "جبهة تركمان العراق".وقررت الاحزاب التركمانية تسمية "حسن توران بهاء الدين" رئيسًا للتحالف./ انتهى

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