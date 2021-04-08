المالية النيابية: تخصيصات تطوير محافظات الاقليم كحزمة منفصلة

2021/04/08 | 14:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المالية النيابية يوم الخميس، ان موازنة تطوير محافظات اقليم كوردستان ضمن حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة لـPUKmedia: ان موازنة تطوير محافظات الاقليم، ضمن حصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية التي صوت عليها مجلس النواب نهاية الشهر المنصرم، عازيا السبب الى ان جميع المبالغ المخصصة للاقليم، يتم التعامل معها كحزمة واحدة وليست منفصلة.

من جانبه قال دلير حسين عضو مجلس محافظة اربيل لـPUKmedia: ان موازنة تطوير محافظات اقليم كوردستان، خطوة جيدة، لكن الافضل التعامل مع محافظات الاقليم مثل بقية محافظات العراق، وابعادها عن الصراعات السياسية بين الاقليم وبغداد، للشروع بالمشاريع ومعالجة تحديات محافظات اقليم كوردستان.

واضاف: ان توفير موازنة المحافظات خطوة جيدة، لبدء المشاريع ومعالجة تحديات محافظات اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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