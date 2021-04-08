2021/04/08 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية برهم صالح يصادق على قانون الموازنة العامة

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