ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء إلى أعلى مستوياته منذ 2014

2021/04/08 | 14:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر العاشر على التوالي في مارس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حزيران 2014.وبلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 118.5 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع قراءة معدلة […]

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