الصحة تطلق الرابط الخاص بالتقديم على استمارة التعيين (رابط مباشر)

2021/04/08 | 14:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اطلقت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، رابطا جديدا خاصا بالتقديم على استمارة التعين.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 نيسان 2021) إنها "تعلن إطلاق الرابط الجديد والخاص بالتقديم على استمارة التعيين (اعداديات التمريض، معاهد التمريض، كليات التمريض )".

أدناه الروابط المذكورة:

- استمارة توزيع إعداديات التمريض اضغط هنا- استمارة توزيع معاهد التمريض اضغط هنا- استمارة توزيع كليات التمريض اضغط هنا

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