إيران تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات اليومية جراء كورونا

2021/04/08 | 14:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الإصابات بكورونا في إيران رسميا عتبة المليونين اليوم الخميس بينما تشهد البلاد تسارعا في انتشار وباء كورونا، وسجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومي.

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