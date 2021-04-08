الصحة العالمية تحذر من ارتفاع وفيات كورونا خلال الأيام المقبلة

2021/04/08 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية، من ارتفاع وفيات كورونا في العراق، بسبب تزايد أعداد الإصابات.

وقال ممثل المنظمة في العراق احمد زويتن ، إن العراق يشهد ارتفاعاً حاداً بعدد الإصابات بالفايروس إذ سجل أكثر من ثمانمئة ألف إصابة وفي حال استمرار معدل الاصابات في الارتفاع فسيكون هنالك المزيد من الوفيات بسبب عدم قدرة المراكز الصحية من استيعاب الاعداد الجديدة، وأضاف ان تخفيض اعداد الاصابات يتحقق في التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

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