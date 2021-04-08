الصحة تطلق الرابط الخاص بالتقديم على استمارة التعيين

2021/04/08 | 14:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اطلقت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، رابطا جديدا خاصا بالتقديم على استمارة التعين.وذكرت الوزارة في بيان، إنها “تعلن إطلاق الرابط الجديد والخاص بالتقديم على استمارة التعيين (اعداديات التمريض، معاهد التمريض، كليات التمريض )”.أدناه الروابط المذكورة: – استمارة توزيع إعداديات التمريض اضغط هنا – استمارة توزيع معاهد التمريض اضغط هنا – استمارة توزيع كليات التمريض اضغط […]

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