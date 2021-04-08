نائب عن دولة القانون: العراق لم يعد بحاجة للأميركان

2021/04/08 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب عن دولة القانون حسين المالكي ،الخميس، عدم حاجة العراق لقوات اجنبية وخروج تلك القوات سيتم عبر جدولة زمنية.

وقال المالكي لـ NRT عربية (8 نيسان 2021) ان "الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا بدأ في عهد نوري المالكي وعلى اثره تم الاتفاق على خروج القوات الامريكية".

واضاف المالكي "سميت هذه الاتفاقية باتفاقية (سوفا) والتي شملت مجال الزراعة والصناعة والعلاقات السياسية والدبلوماسية والأمنية وغيرها وتطورت العلاقات بين البلدين".

واوضح المالكي ان "بعد القضاء على داعش فأن العراق ليس بحاجة إلى وجود القوات الامريكية لذلك تتم مباحثة هذا الامر مع الجانب الاميركي لوضع جدولة للانسحاب".

ودعا المالكي واشنطن الى "التعامل بجدية مع الحوارالاستراتيجي وبما يخدم مصلحة الطرفين"، مبينا ان "موقف الشعب العراقي واضح وصريح من رغبته بخروج القوات الاجنبية لا سيما بعد تصويت البرلمان على هذا الامر".

وتابع "نجد أن واشنطن لديها الرغبة في الخروج من البلاد لكن وفق جدولة زمنية واعتقد أن الحكومة ستتوصل إلى اتفاق معها في هذا الخصوص".

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