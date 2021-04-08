شاب من البصرة يرتكب جريمة مروعه بحق نفسه وعائلته

2021/04/08 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

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أقدم شاب من مواليد 1999 على الانتحار، رميا بالرصاص في محافظة البصرة بعد ان قتل والدة خطيبته عن طريق الخطأ.

وقال مصدر أمني لـNRT عربية (8 نيسان 2021)، ان "شابا من منطقة القبلة في محافظة البصرة اقدم على الانتحار بعد ان اطلق النار من مسدسه عن طريق الخطا على والدة خطيبته متوهما انها توفيت فاقدم على اطلاق النار على نفسه" .

و اوضح المصدر ان "والدة خطيبة الشاب المنتحر حاليا ترقد في العناية المركزة بمستشفى الصدر التعليمي لتلقي العلاج".

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