مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم طفلان بحادثة إطلاق نار في

2021/04/08 | 14:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أفادت وسائل إعلام أميركية، الخميس، بمقتل 5 أشخاص واصابة آخر، جراء إطلاق نار بولاية ساوث كارولاينا.

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