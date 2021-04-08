مفوضية الانتخابات تكشف عن اجتماع مع الأحزاب والكتل السياسية يوم الثلاثاء المقبل

2021/04/08 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن عزمها عقد اجتماع مع الأحزاب والكتل السياسية يوم الثلاثاء المقبل داخل المحكمة الاتحادية ضمن استعدادات المفوضية للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضحت المفوضية في بيان أن الاجتماع سيناقش محاور عدة منها المرشحون الافراد والأحزاب والتحالفات السياسية والإجراءات المتعلقة بالاقتراع العام والخاص مشيرة الى منح إجازة تأسيس الى مئتين وخمسين حزبا فيما بلغ عدد التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات والمصادق عليها ثماني تحالفات.

ولفتت المفوضية إلى أن موعد اجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل حتمي وملزم ولا يمكن تغييره من الناحية القانونية.

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