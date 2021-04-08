محافظة عراقية تسجل 4 وفيات بكورونا وأكثر من 200 إصابة خلال يوم واحد - عاجل

بيان رسمي:
الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف/ اليوم الخميس 8-4-2021- تم اجراء 1412 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR .- #الاصابات_الجديدة : 219- #حالات_الشفاء : 194- #الوفيات : 4- من بين الاصابات (2) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 47961مجموع حالات الشفاء : 41805مجموع الوفيات : 456 مجموع الحالات تحت العلاج : 5700مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3639
يتبع .
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