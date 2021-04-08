المنافذ الحدودية تعلن إحصائية المخالفات المضبوطة خلال آذار الماضي

2021/04/08 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس (8 نيسان 2021)، إحصائية بالمخالفات التي ضُبطت بالمنافذ خلال شهر آذار الماضي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قسم البحث والتحري أعلن إحصائية ماتم ضبطه من مخالفات في عموم المنافذ الحدودية والتي بلغت 117 مخالفة لشهر آذار لعام 2021".

وأضافت، أن "ما تم ضبطه من مخالفات اندرج تحت عناوين مختلفة، إذ تم إحالة (78) مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة بعناوين (تغير وصف البضاعة، تهريب عجلات، تزوير، فرق بالرسوم، ومعاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية وغيرها)".

وتابع البيان، أنه "كانت هنالك محاضر مشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية والتي بلغت (11) محضرا مشتركاً (اتلاف مواد مخالفة، إعادة إصدار بضائع )، كما تضمنت الإحصائية ضبط (22) مخالفة تخص إجازات الاستيراد والتي تم كشفها عند تدقيق البيانات وتقاطع المعلومات".

وأشارت الهيأة إلى "إلقاء القبض على (3) مطلوبين للقضاء وكذلك إحباط (3) محاولات لتهريب المخدرات والقبض على حائزيها".

وأكد البيان، أن "مجمل ما تم عرضه من مخالفات قد اتخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة وفق محاضر اصولية".

وشدد أن "الهيأة ماضية بتحقيق استراتيجيتها في محاربة الفساد والمفسدين"، مؤكدين على أهمية تظافر الجهود والتعاون والتنسيق مع الدوائر العاملة، لتحقيق الأهداف المرجوة في تعظيم الإيرادات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني".

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