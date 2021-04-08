الصحة تطلق استمارة التعيين لخريجي اعداديات ومعاهد وكليات التمريض

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس (08 نيسان 2021)، إطلاق رابطاً جديداً للتقديم على استمارة التعيين لخريجي إعداديات ومعاهد وكليات التمريض.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "أطلقت الرابط الجديد والخاص بالتقديم على استمارة التعيين لخريجي إعداديات التمريض، ومعاهد التمريض، وكليات التمريض".
- استمارة توزيع إعداديات التمريض https://iqmohserv.net/nursing_school_al
- استمارة توزيع معاهد التمريض
https://iqmohserv.net/nursing_institute_al
- استمارة توزيع كليات التمريض
https://iqmohserv.net/nursing_collage_a
يتبع...
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