الصحة تطلق استمارة التعيين لخريجي اعداديات ومعاهد وكليات التمريض

2021/04/08 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس (08 نيسان 2021)، إطلاق رابطاً جديداً للتقديم على استمارة التعيين لخريجي إعداديات ومعاهد وكليات التمريض.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "أطلقت الرابط الجديد والخاص بالتقديم على استمارة التعيين لخريجي إعداديات التمريض، ومعاهد التمريض، وكليات التمريض".

- استمارة توزيع إعداديات التمريض https://iqmohserv.net/nursing_school_al

- استمارة توزيع معاهد التمريض

https://iqmohserv.net/nursing_institute_al

- استمارة توزيع كليات التمريض

https://iqmohserv.net/nursing_collage_a

يتبع...

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