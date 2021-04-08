كركوك.. القبض على ارهابي بحوزته مواد متفجرة

2021/04/08 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، اليوم الخميس، القبض على ارهابي بحوزته مواد متفجرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية تمكنت بالتعاون مع قطعات الجيش العراقي وجهاز المخابرات من القاء القبض على أرهابي وضبطت بحوزته حقيبة تحتوي على عبوتين لاصقتين وصواعق تفجير وأجهزة موبايل".

وبينت المديرية انه "تم تسليم الارهابي الى جهاز مخابرات العراقي مع المضبوطات كونه احد اهدافهم حسب الاختصاص الوظيفي".

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