شرطة النجدة تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

2021/04/08 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذت مفارز مديرية شرطة النجدة، اليوم الخميس، واجبات ومهام امنية وخدمية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الممارسات أسفرت عن القبض على متهمين بحوزتهم اسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة نوع كرستال، كما ألقت القبض على عدد من الاشخاص المتسولين والمخمورين ممن يعترضون سبيل المارة، فضلا عن ضبط عجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".

وأضافت المديرية انه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

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