الرئيس العراقي يصادق على الموازنة الاتحادية لعام 2021

2021/04/08 | 14:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صادق الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، على الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021م.وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، إن رئيس الجمهورية صادق على الموازنة المالية، بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تم التصويت …

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