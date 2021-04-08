النفط العراقية تحدد موعد تشغيل مصفاة كربلاء

2021/04/08 | 14:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن تعاقدها على مشروع كبير يتضمن انشاء وحدة متطورة داخل مصافي الجنوب، فيما حددت موعد تشغيل مصفاة كربلاء.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية " واع" ان "هناك عدة مشاريع اعدتها …

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