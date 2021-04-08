2021/04/08 | 14:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اقدم شاب على الانتحار بسلاحه الشخصي بعد ان اطلق النار على زوجة عمه بالخطأ واصابها اصابة بليغة في منطقة القبلة بالبصرة .وذكر مصدر امني " ان شابا من مواليد 1991 اطلق رصاصة من مسدس على زوجة عمه ووالدة خطيبته بالخطأ اثناء العبث بمسدس ظن انها فارقت الحياة فاقدم على الانتحار فيما أصيبت المرأة بإصابة بليغة ونقلت على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شاب بعد اطلاق النار على والدة خطيبته بالخطأ في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شاب بعد اطلاق النار على والدة خطيبته بالخطأ في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).