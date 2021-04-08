العراق وإيران يتبادلان رفات 68 جندياً فُقدوا خلال حرب الثمانينات

2021/04/08 | 14:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أعلنت اللجنة الدولية لصليب الاحمر في العراق عن تبادل رفات 68 جنديا بين العراق وإيران فُقدوا خلال حرب الثمانينات.وذكر بيان للصليب الأحمر في العراق " أُعيد رفات 5 عراقيين و 63 إيرانياً إلى بلادهم عند منفذ الشلامجة الحدودي قرب مدينة البصرة جنوبي العراق.ووقع ممثلو السلطات العراقية والإيرانية وكذلك اللجنة الدولية على شهادة تسليم.واضاف لقد مرت أكثر من 30 عامًا على انتهاء النزاع وما زالت آلاف العائلات من الجانبين تجهل مصير أحبائها، ستواصل اللجنة الدولية دعم البلدين في تقديم إجابات لأسر أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين./انتهى

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