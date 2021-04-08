ثماني علامات قد تدلّ على إصابتك السابقة بـ

2021/04/08 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما كان فيروس "كوفيد-19" موجودا لفترة

أطول مما كنا نعتقد في الأصل، ما أدى إلى

إصابة بعض الأشخاص بالفيروس وتعافوا

منه دون معرفة ذلك.

فما هي العلامات الثماني التي تدل على

أنك واحد من هؤلاء الأشخاص؟.

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