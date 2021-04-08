الصحة تحذر من خطورة الموقف الوبائي: الإصابات حدثت بين فئات لم تُصب سابقا

2021/04/08 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الخميس، تحذيرها من خطورة الموقف

الوبائي في العراق بعد تسجيل حصيلة

إصابات يومية غير مسبوقة بفيروس

كورونا، أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر،

إن "الحصيلة

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