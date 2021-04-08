السفير التركي بالعراق يشيد بالكرم الكربلائي:لايوجد جائع اوعطشان في مدينة كربلاء

2021/04/08 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد السفير التركي بالعراق فاتح يلدز

بالكرم الكربلائي بعد وجبة طعام

تناولها في دار احد اصدقائه بالمحافظة

اثناء تواجده في محافظة كربلاء بداية

الاسبوع الجاري

وقال فاتح يلدز في تغريدة له اطلعت

وكالة نون

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