طريق الهاوية -3- - نادية خلوف

2021/04/08 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف في الماضي كنّا نلوذ بالجدران نسعى إلى الكمال ونحن غارقون في البحث عن أنفسنا نرغب أن نكون نبلاء ، لا نملك المال نجادل أن الفقر قيمة ، نسعى أن نقبره نسير مع التّيار، و عكس التيار يتهادى مركبنا في بحر السكون نغفو على وقع اهتزاز الرّيح نحتضن وسائد قاسية، ننام على فراش بارد ، و في الصباح ، حيث الشتاء.



نأكل الخبز الساخن مع البرتقال مدفأتنا الصغيرة تدف ......





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