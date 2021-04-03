برنامج القيثارة يُهين الفن والفنانين.. - صباح كنجي

2021/04/08 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صباح_كنجي مع نهاية شهر آذار الماضي..



بدأت قناة العراقية التابعة لشبكة الاعلام العراقي..



بتقديم برنامج فني جديد بعنوان (القيثارة) بثت حلقته الأولى في 28 آذار 2021..



تبعها الحلقة الثانية..



ومن ثم الثالثة بتاريخ 3/4/2021..



وهو وفقاً لمقدمة التعريف به يعد أضخم برنامج غنائي..



وشكلت لجنة تحكيم خاصة له من:1ـ الفنانة شذى حسون2ـ الفنان حسام الرسام3ـ الفنان ضياء الدين4ـ الفنان كريم هميمبالإضاف ......





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