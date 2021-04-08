الصين ترسل دفعة جديدة من لقاح كورونا الى العراق واقليم كوردستان

2021/04/08 | 14:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السفارة العراقية في الصين، يوم الخميس، ان الاأخيرة ستقوم بارسال نحو 200 الف جرعة اخرى من لقاح كورونا الى العراق، مبينا ان 20 الف منها سترسل الى اقليم كوردستان.

وقال شورش خالد سعيد السفير العراقي في دولة الصين لـ PUKmedia، ان الايام المقبلة ستشهد ارسال الدفعة الثانية من اللقاح الصيني (سينوفارم) والبالغة 200 الف جرعة، الى العراق.

واضاف، ان وزارة الصحة الاتحادية والسفارة العراقية في بكين تبذلان الجهود من اجل توفير اللقاح الخاص بكورونا، لافتا الى ان الوجبة الثانية من اللقاح ستصل الى العراق بتأريخ الـ 11 من شهر نيسان الجاري.

واشار الى، ان حصة اقليم كوردستان من الدفعة الثانية من اللقاح الصيني ستصل الاقليم بعد وصولها الى العاصمة بغداد، مردفا، ان حصة الاقليم من من هذه الدفعة تبلغ 20 الف جرعة.

PUKmedia خاص

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