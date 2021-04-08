2021/04/08 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفرنسي آرسين فينغر إن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيكون مستعداً لاستخدام نظام آلي للكشف عن التسلل في نهائيات كأس العالم 2022.وقال المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية في الشهر الماضي، إنه مستمر في مراجعة القواعد الخاصة بالتسلل وإنه يخطط لتجربة نظام جديد شبه آلي للكشف عن التسلل للحد من الانتظار خلال المباريات عند اللجوء لحكم الفيديو المساعد.

وقال فينغر إنه يؤيد استخدام النظام الآلي الذي يقوم مباشرة بإبلاغ أحد مساعدي الحكم عند وقوع التسلل.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن فينغر المسؤول عن قطاع التطوير في “فيفا” قوله: “أعتقد أن النظام الآلي سيكون جاهزاً قبل 2022، أؤيد تماماً استخدام النظام الآلي في كشف التسلل ما يعني وصول الإشارة مباشرة إلى مساعد الحكم”.

وأضاف فينغر: “في المتوسط نحن نضطر للانتظار لنحو 70 ثانية وأحياناً دقيقة كاملة واحدة و20 ثانية”.

وفي الشهر الماضي دعا نجم منتخب هولندا المعتزل ماركو فان باستن إلى إلغاء التسلل قائلاً إن اللعبة ستكون أفضل دون التسلل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فيفا” يستعد لاستخدام نظام للكشف عن التسلل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فيفا” يستعد لاستخدام نظام للكشف عن التسلل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).