“فيفا” يستعد لاستخدام نظام للكشف عن التسلل

وقال فينغر إنه يؤيد استخدام النظام الآلي الذي يقوم مباشرة بإبلاغ أحد مساعدي الحكم عند وقوع التسلل.
ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن فينغر المسؤول عن قطاع التطوير في “فيفا” قوله: “أعتقد أن النظام الآلي سيكون جاهزاً قبل 2022، أؤيد تماماً استخدام النظام الآلي في كشف التسلل ما يعني وصول الإشارة مباشرة إلى مساعد الحكم”.
وأضاف فينغر: “في المتوسط نحن نضطر للانتظار لنحو 70 ثانية وأحياناً دقيقة كاملة واحدة و20 ثانية”.
وفي الشهر الماضي دعا نجم منتخب هولندا المعتزل ماركو فان باستن إلى إلغاء التسلل قائلاً إن اللعبة ستكون أفضل دون التسلل.
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