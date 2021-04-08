جامعة الدول العربية ترحب باستئناف الدعم المالي الأمريكي للفلسطينيين

2021/04/08 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ارتياحه تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تضمنت تأكيد الالتزام بحل الدولتين لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد أبو الغيط في بيان صحافي تلقى 24 نسخة منه أن ما حصل من تضييق على الفلسطينيين، اقتصادياً وسياسياً، كان خطأ كبيراً إذ استبعد الشريك الأساسي في العملية السلمية، وأن الإدارة الأمريكية تُصحح هذا الخطأ.

واعتبر أبو الغيط أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، و عبر لأونروا، يُمثل خطوة إيجابية تعكس نوايا جيدة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة.

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