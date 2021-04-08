اطلاق منصة عراق مسافر في مطارات البلاد

2021/04/08 | 15:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع سلطة الطيران المدني العراقي منصة عراق مسافر IraqMosafer.com لتوفير الراحة للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى العراق والمساعدة في الحد من تقليل الانتظار على كاونترات تسجيل الدخول للطائرات.

ولفتت السلطة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الخميس، أن هذه المنصة تضم قائمة بالمختبرات المعتمدة لاجراء فحص PCR طبقا لتوجيهات وزارة الصحة العراقية بالاضافة إلى قوائم مرجعية أخرى، مشيرة: إلى أنها ستقبل فقط الشهادات الصادرة عن المختبرات المعتمدة المذكورة في المنصة.

وأكدت، أنه بإمكان المسافرين الاطلاع على شهادات اختبار PCR الخاصة بهم في المنصة مما يجعل التنقل في المطار أسرع باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR غير التلامسي للتحقق من اصدار الشهادات ويساهم في الحد من إمكانية تزوير نتائج الفحوصات وضمان امتثال المختبرات الى اعلى المعايير.

واشارت السلطة الى، انه سيكون لزاما على المسافرين القادمين او المغادرين من وإلى العراق التسجيل في المنصة.

PUKmedia اعلام سلطة الطيران المدني

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