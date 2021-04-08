المسابقات: دوري الكرة الممتاز مستمر ولن يؤجل

2021/04/08 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لكرة القدم، أن دوري الكرة الممتاز سيستمر من دون توقف خلال الجولات المقبلة للمسابقة.

وقالَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس في بيان إن “منافسات الدوري ستستمر من دون تأجيل، ومباريات الجولة الثامنة والعشرين ستنطلق في السادس عشر من الشهر الحالي”.

وأضافَ عبيس ان “مباريات القوة الجوية والشرطة ستؤجل فقط خلال خوضهما مباريات دوري أبطال آسيا، فيما تواصل بقية الأندية خوض مبارياتها من دون توقف”.

واختتمَ قائلا: “هدفنا إنهاء الدوري في توقيته المحدد من دون أي تأثير على الأندية المشاركة في المسابقة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على مشوار المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة”.

واثيرت الشكوك حول تأجيل منافسات الدوري الممتاز بسبب مشاركة الاندية العراقية في دوري أبطال آسيا، قبل ان تنفي المسابقات في بيانها اعلاه هذه الانباء.



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