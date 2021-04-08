الاتفاق الاستراتيجي على طاولة الكعبي والاعرجي

2021/04/08 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ومستشار الامن القومي السيد قاسم الاعرجي، اليوم الخميس، اخر التطورات في الاتفاق الاستراتيجي مع واشنطن، فيما تم التشديد على وجوب جدولة انسحاب القوات الاجنبية.

وقال مكتب الكعبي في بيان ان “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي استقبل، في مكتبه اليوم،مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي”، مبينا انه “تم بحث مستجدات الوضع الامني وجهود مكافحة الإرهاب وملاحقة بقايا داعش واخر التطورات في الاتفاق الاستراتيجي مع واشنطن”.

واضاف المكتب ان “الكعبي اثنى على الجهود الامنية الكبيرة في ملف تأمين الحدود و استمرار الضربات الجوية التي توجه ضد اوكار داعش الارهابية”، مشيرا الى انه “جرى مناقشة اخر التطورات في موضوع الاتفاق الاستراتيجي مع واشنطن والتأكيد على ضرورة دعم اللجان الفنية المشكلة في الحكومة العراقية وخصوصاً من اجهزتنا الامنية البطلة والتشديد على وجوب جدولة انسحاب القوات الاجنبية بما يُساعد القوات الامنية العراقية بمسك زمام الامور وتحقيق الامن و الاستقرار في كافة انحاء البلاد”.

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