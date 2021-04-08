2021/04/08 | 15:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بالتابوت".. انطلاق أغرب حملة انتخابية في العالم (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/08 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بالتابوت".. انطلاق أغرب حملة انتخابية في العالم (صور)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بالتابوت".. انطلاق أغرب حملة انتخابية في العالم (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).