السيد عمار الحكيم يرحب بنتائج جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة

2021/04/08 | 15:15 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

عد السيد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون ما تمخض عن جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، "امراً يبعث على السرور".

وقال السيد الحكيم في تغريدة له: "ما تمخض من جولة الحوار الاستراتيجي الإيجابية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، أمر يبعث على السرور ويدل على رصانة وحرفية ومهنية ووطنية الوفد العراقي المفاوض في رسم معالم العلاقة المستقبلية بين البلدين"، معربا عن "شكره الجزيل للحكومة العراقية على هذا الجهد الوطني"، حاثاً على "ضرورة الجدية في متابعة مخرجات الحوار في مختلف المجالات، لاسيما الأمنية منها بما ينهي وجود القوات القتالية في العراق ويفتح آفاق التعاون في المجالات المدنية".

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