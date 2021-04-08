2021/04/08 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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وسط ما تواجهه البلاد من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، باتت لعبة الفصائل الخارجة عن القانون ومسلسل استهدافها لسيادة وهيبة الدولة العراقية، مشهدا محرجا للدولة العراقية ومواطنها وحياته ومستقبله.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعبة الفصائل المسلحة تحرج العراق وتزهق الأرواح | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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