لعبة الفصائل المسلحة تحرج العراق وتزهق الأرواح | تقرير

2021/04/08 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسط ما تواجهه البلاد من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، باتت لعبة الفصائل الخارجة عن القانون ومسلسل استهدافها لسيادة وهيبة الدولة العراقية، مشهدا محرجا للدولة العراقية ومواطنها وحياته ومستقبله.

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