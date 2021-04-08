2021/04/08 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

1256 مشاهدة

اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس، عن توقعات الطقس لليومين المقبلين في عموم العراق.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية (8 نيسان 2021)، ان "الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم الى غائم جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا"، بينما يكون "غائما جزئيا واحيانا غائم في المنطقة الشمالية".

واضافت ان "طقس اليومين المقبلين في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحو مع بعض الغيوم الى غائم جزئيا"، في حين "يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئيا مع تساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الجبلية تكون رعدية احيانا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: امطار خلال اليومين المقبلين في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: امطار خلال اليومين المقبلين في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).