مصدر مصرفي: الأسبوع المقبل تحديد قيمة تخفيض قسط شقق بسماية

2021/04/08 | 15:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر مصرفي، ان هيأة الاستثمار الوطنية، ستحدد الأسبوع المقبل قيمة التخفيض لمقدمة شراء شقق مجمع بسماية السكني.

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